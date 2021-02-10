В Сумах будут судить неудачливого разбойника До 12 лет лишения свободы грозит мужчине, который тщательно планировал разбойное нападение, но потерпел неудачу

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Сумского района, который совершил разбойное нападение.

Установлено, что 9 декабря 2020 года обвиняемый в вечернее время перелез через забор на территорию частного дома на ул. Криничная в г. Сумы. На лице нападающего была маска, а в руках - газовый баллончик и шило. Некоторое время он наблюдал через окно за обстановкой в доме. Дождавшись подходящего момента, забежал в дом и, угрожая мужчине и женщине шилом, требовал отдать ему все ценности. Хозяин дома начал сопротивляться, после чего нападающий прыснул ему в глаза газовым баллончиком. Несмотря на это, мужчина продолжил обороняться, поэтому между ними возникла драка, во время которой хозяину удалось выбить из рук нападавшего шило. В это время женщина выбежала на улицу и вызвала полицию. Нападающий задержали на месте происшествия.

«Как выяснилось, за несколько месяцев до этого нападающий выполнял в указанном доме определенные ремонтные работы, во время которых наблюдал за его жителями и надеялся на легкую добычу. Однако он не учел, что хозяин дома имеет хорошую физическую подготовку», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.