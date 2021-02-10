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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30134

Поліція Сумщини розшукує безвісти зниклого Миколу Лошака

Працівники відділення поліції №1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування 77-річного мешканця м. Буринь, який сьогодні, 17 лютого, близько 9.00 години пішов з дому та до цього часу не повернувся, місцезнаходження залишається невідомим.

Розшукуваний на зріст 160-165 см, повної тілобудови, очі блакитного кольору. Був одягнений в чорну куртку, чорні штани та чорну шапку.
Поліцейські розшукують безвісти зниклого Миколу Федоровича Лошака та звертаються з проханням до всіх небайдужих громадян: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що може допомогти встановити місцеперебування чоловіка повідомте про це до відділення поліції №1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції за адресою: м. Буринь, вул. Дем’яна Бідного, 2, або за телефоном: (05454) 2-13-49, або на спеціальну лінію поліції «102».
Будемо вдячні за допомогу.
Відділ комунікації поліції у Сумській області

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