Поліція Сумщини розшукує безвісти зниклого Миколу Лошака

Розшукуваний на зріст 160-165 см, повної тілобудови, очі блакитного кольору. Був одягнений в чорну куртку, чорні штани та чорну шапку.
Поліцейські розшукують безвісти зниклого Миколу Федоровича Лошака та звертаються з проханням до всіх небайдужих громадян: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що може допомогти встановити місцеперебування чоловіка повідомте про це до відділення поліції №1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції за адресою: м. Буринь, вул. Дем’яна Бідного, 2, або за телефоном: (05454) 2-13-49, або на спеціальну лінію поліції «102».
Будемо вдячні за допомогу.
Відділ комунікації поліції у Сумській області