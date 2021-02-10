Украденный в Конотопе электровелосипед всплыл в Воронеже Мужчина уже вел похищенный велосипед продавать, когда на его пути стали участковые офицеры полиции.

В Конотопе полицейские получили оперативную информацию, что похищенный из местного магазина электровелосипед, стоимость которого 10 000 гривен, может находиться в Шосткинском районе. Для поиска двухколесника в Шосткинское районное управление полиции был направлен сотрудник конотопской полиции.

Во время отработки поселка Воронеж местный участковый со своим коллегой из Конотопа увидели 29-летнего жителя поселка, который вел разыскиваемый электровелосипед. Как выяснилось, похищенный транспорт он уже собирался продать и транспортировал его вероятному клиенту.

Велосипед полицейские изъяли и в ближайшее время вернут владельцу. В Конотопе по факту кражи открыто уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.