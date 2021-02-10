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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:52231

Сумчанин третий раз за год попался копам пьяным за рулем

По меньшей мере в третий раз в течение года патрульные обнаружили у водителя признаки опьянения.

Патрулируя проспект Михаила Лушпы, стражам порядка поступило сообщение о водителе автомобиля Opel Vectra, который нарушил ПДД.

Транспортное средство инспекторы обнаружили на дворовой территории на проспекте Михаила Лушпы. Автомобиль был открыт. И вот водителя не было. Осмотрев прилегающую территорию, патрульные обнаружили похожего по описанию человека. Именно на него и указала заявительница.

Пообщавшись с 35-летним мужчиной, стражи порядка установили, что никаких документов на право управления он не имел. Более того, проверив личность водителя по имеющимся полицейским базам данных, патрульные выяснили, что в течение года он уже дважды подвергался взысканию за управление в состоянии опьянения. На этот раз мужчина снова управлял с признаками опьянения. От прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения в присутствии свидетелей он категорически отказался.

На водителя стражи порядка составили административные материалы по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое лишено права управления) и ч. 3 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Мужчину от управления отстранили, а автомобиль эвакуировали на специальную площадку.

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