Житель Бурыни предлагал полицейскому взятку В Бурыни 60-летний мужчина, чтобы избежать наказания за нарушение административного надзора, предложил участковому «решить» этот вопрос за 500 гривен.

Но правоохранитель не только не взял денег, но и вызвал следственно-оперативную группу на место происшествия для документирования данного правонарушения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.