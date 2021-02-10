Житель Бурыни предлагал полицейскому взятку

Но правоохранитель не только не взял денег, но и вызвал следственно-оперативную группу на место происшествия для документирования данного правонарушения.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.