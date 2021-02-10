В Конотопе водитель под кайфом пытался откупиться от полиции Патрулируя одну из улиц города Конотоп, работники сектора реагирования патрульной полиции заметили автомобиль Mitsubishi Outlander, который двигался с нарушением Правил дорожного движения.

Поэтому они остановили его для составления соответствующих административных материалов. Водителем оказался 35-летний местный житель. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако водитель отказался и предложил правоохранителям 5000 гривен «откупного».

Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место следственно-оперативная группа полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.