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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:25364

Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать

Правительство приняло решение о возвращении адаптивного карантина.

Страну вновь поделят на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" в зависимости от эпидемической ситуации. Как и в прошлый раз каждая из зон имеет четкие ограничения и критерии определения.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина. Правила адаптивного карантина в Украине вступят в силу 24 февраля. Согласно решению Кабмина, карантин в стране продолжили до 30 апреля 2021 года.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграмм-канале дополнительно сообщает, что на период действия карантина:

 - продолжаются ограничительные меры;

 - устанавливаются процедуры внедрения и отмены дополнительных ограничений;

 - действуют особенности прекращения обсервации при пересечении КПВ на ВОТ и выезда из них.

Как сообщалось ранее, главный санврач страны Виктор Ляшко напомнил украинцам о главных ограничениях адаптивного карантина: 

- в "зеленой" зоне будут отменены почти все карантинные ограничения, в силе остается только правило о ношении масок;

- развлекательным заведениям и общепитам в "желтой" зоне разрешат работать на час дольше - то есть до полуночи;

- в "красной" зоне будут действовать ограничения, включающие в себя закрытия заведений на карантин. 

Отметим, что в последнее время в Украине снизилась заболеваемость COVID-19. В то же время уровень госпитализации и смертности держатся на высоком уровне.

Так, за минувшие сутки, 16 феврале, всего выявили 4 286 случаев коронавирусной болезни, зафиксировали 147 летальных случаев, а 2 330 человек нуждались в госпитализации.

Общество
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