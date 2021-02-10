Жителя Сумщины подозревают в незаконной вырубке деревьев на 300 тыс. грн Липоводолинским отделом Роменской местной прокуратуры 16 февраля сообщено о подозрении жителю г. Ромны в незаконном порубе 58 деревьев (4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, указанный человек на территории Липоводолинского агролесхоза без соответствующего разрешения в сентябре 2020 года срубил 58 деревьев породы клен, дуб, акация и берест. Согласно заключению экспертизы противоправными действиями подозреваемого причинен ущерб окружающей среде на сумму почти 300 тыс. грн.

Противоправную деятельность разоблачили работники Роменского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.