Зима не перешкода: на мостовому переході поблизу КПП «Катеринівка» тривають роботи

Триває капітальний ремонт мостового переходу на км 147+475 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт “Катеринівка”.
Робота кипить навіть взимку попри заметілі. Мостовики приступили до демонтажу другої частини мосту і демонтували 6 балок із 36. Після повного демонтажу, мостовики почнуть забивати палі.
Для цього ремонту компанія – будівник використовує 16-метрові палі власного виробництва ТОВ «Сумимостобуд», які мають відповідні сертифікати якості.
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