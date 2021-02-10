Зима не перешкода: на мостовому переході поблизу КПП «Катеринівка» тривають роботи «Сумимостобуд» попри снігопади та холоди не припиняє роботи на мостовому переході поблизу КПП «Катеринівка» у с.Заруцьке.

Триває капітальний ремонт мостового переходу на км 147+475 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт “Катеринівка”. Робота кипить навіть взимку попри заметілі. Мостовики приступили до демонтажу другої частини мосту і демонтували 6 балок із 36. Після повного демонтажу, мостовики почнуть забивати палі. Для цього ремонту компанія – будівник використовує 16-метрові палі власного виробництва ТОВ «Сумимостобуд», які мають відповідні сертифікати якості. ®