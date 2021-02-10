АФФК «Сумы» сыграет с «Хмельницкими Деликатесами» в субботу В субботу, 20 февраля, в Сумах состоится первый матч 1/4 финала Кубка Украины по футзалу.

АФФК «Сумы» дома примет «Хмельницкие Деликатесы», игра начнется в 13.00. Напомним, в связи с карантинными ограничениями игра пройдет без зрителей. Ссылка на онлайн-трансляцию встречи будет опубликовано на нашем сайте позже.