Глуховская биатлонистка в ТОП-10 на Кубке IBU Четвертый этап Кубка IBU на этой неделе стартовал непривычно рано – уже в среду в словацком Брезно-Осрбли проводятся короткие индивидуальные гонки, а вообще этап состоит из четырех стартов для мужчин и женщин.

Открывать соревновательную программу выпало девушкам, пишет biathlon.com.ua.

Первой из украинок на дистанцию вышла глуховчанка Анна Кривонос: на старте сезона в Кубке IBU она демонстрировала высокую точность, что дало повод тренерам определить Кривонос в выгодную первую стартовую группу. На этот раз стрельба немного подвела Аню лишь на заключительном рубеже, вплоть до которого украинка претендовала даже на лидерство в гонке. Однако промах заставил нашу спортсменку отложить планы на подиум до следующего удобного случая: на финише она заняла десятую позицию.

Словно под копирку с Кривонос провела гонку Ирина Петренко. Сохраняя хладнокровие на трех рубежах, на заключительной стойке Ира заработала 45-секундный штраф. Зато отметим последний круг, на котором Петренко обошла подругу по сборной, став в итоге девятой. Обидно, что от участия в цветочной церемонии Иру отделили всего две секунды – именно столько она уступила ставшей шестой норвежке Рагнильд Фемштейневик.

Надежда Белкина продемонстрировала амбиции в этой гонке, показав лучший разгон в нашей команде. Вот только подкрепить это точной стрельбой у Нади не получилось: уже на первых двух рубежах она допустила четыре промаха, лишив себя возможности претендовать даже на кубковые очки: в финишном протоколе у Белкиной 59-е время с шестью штрафами.

Наконец, четвертая из стартовавших украинок Валерия Дмитренко в коронной для себя дисциплине также осталась без кубковых очков: помимо традиционных проблем со скоростью, сегодня Леру подвела и стрельба – шесть (!) промахов и 68-й итоговый результат.

Тон же в гонке задавали представительницы Германии, занявшие четыре из пяти верхних строчки финишного протокола. Третью подряд победу в Осрбли праздновала 23-летняя Ванесса Фогт, которая вслед за выигрышем спринта и персьюта на минувших выходных стала лучшей и в короткой индивидуалке. Успех новому лидеру Кубка IBU принесла идеальная стрельба и скорость на последнем круге, за счет которых Фогт на семь секунд опередила подругу по сборной Ханну Кебингер. Помешать полностью немецкому подиуму сумела Мэдлин Грэйс Фэйнеф, даже несмотря на промах принесшая сборной США редкий для североамериканцев подиум на международных стартах.

В общем зачете Кубка IBU Ванесса Фогт обошла долго лидировавшую в тотале россиянку Анастасию Шевченко, которую обошла и француженка Лу Жанмонно, благодаря седьмому месту в короткой индивидуалке. Ирина Петренко также заметно улучшила для себя позиции в общем зачете, поднявшись на 23-ю строчку.

Индивидуальная гонка (короткая). Женщины

1. Ванесса Фогт (0+0+0+0) 38:52,3

2. Ханна Кебингер (0+0+0+0) +6,9

3. Мэдлин Грэйс Фэйнеф (0+1+0+0) +26,2

...

9. Ирина Петренко (0+0+0+1) +1:02,8

10. Анна Кривонос (0+0+0+1) +1:13,1

59. Надежда Белкина (2+2+1+1) +6:04,9

68. Валерия Дмитренко (1+1+1+3) +7:44,9