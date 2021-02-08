Ночью в Тростянце 14-летний подросток сбежал из дома Сегодня, 17 февраля, в г. Тростянец исчез 14-летний мальчик Артем Сулыга.

Примерно в период с 2:00 ночи до 6:00 утра вышел из дома и не вернулся. Был одет в темно-синюю куртку с белыми полосками у рукавов, темно синие ботинки, синие джинсы, черная шапка с красными вставками. При себе имел рюкзак синего цвета, сообщается на странице Отдел «Служба по делам детей» Тростянецкого городского совета в Фейсбуке.

Все кто может предоставить любую информацию о местонахождении Артема, просим сообщить по данным телефонам.

Родители: 0995092499.

Служба по делам детей: 0959229840.

Полиция: 5-12-02, 102.