Ночью в Тростянце 14-летний подросток сбежал из дома

Примерно в период с 2:00 ночи до 6:00 утра вышел из дома и не вернулся. Был одет в темно-синюю куртку с белыми полосками у рукавов, темно синие ботинки, синие джинсы, черная шапка с красными вставками. При себе имел рюкзак синего цвета, сообщается на странице Отдел «Служба по делам детей» Тростянецкого городского совета в Фейсбуке.
Все кто может предоставить любую информацию о местонахождении Артема, просим сообщить по данным телефонам.
Родители: 0995092499.
Служба по делам детей: 0959229840.
Полиция: 5-12-02, 102.