Кому в Сумах завтра отключат свет? Филиал «Сумской городской район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключения электроэнергии 25 февраля.

Отключение связаны с ремонтным работами на воздушной линии электропередач и подстанции.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без предупреждения.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключений на 25 февраля тут.