Полицейские ищут афериста, который обманул шосткинца Еще одной жертвой «агента по трудоустройству» за границей стал 34-летний житель Шостки, который заплатил за фейковые документы более 4000 гривен.

За помощью к полиции Шостки обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал, что нашел на одном из Интернет-сайтов предложение о трудоустройстве в Польше. Мессенджером связался с автором объявления и обсудил с ним условия сотрудничества.

За услуги по оформлению необходимых документов и переезд из Львова до места работы автобусом «агент по трудоустройству» запросил 4000 гривен. Они договорились, что уже оформленные необходимые документы шосткинцу пришлют логистической компанией, и он заплатит за них при получении у перевозчика, воспользовавшись услугой «наложенный платеж».

Через некоторое время заявитель получил необходимые документы, заплатив оговоренную сумму и 166 гривен за доставку. Собрал вещи и уехал во Львов. Там попытался связаться с «агентом» по телефону, однако тот трубку не брал. Прождав на вокзале 12 часов, шосткинец вынужден был вернуться домой.

Уже позже выяснилось - присланные документы фейковые, а из соответствующих форумов в Интернете узнал, что в такой способ злоумышленник обманул не одного человека.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.