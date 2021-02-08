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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:56176

В Сумах дали 3 года ограничения свободы мужчине, который натравил собаку на патрульного

Происшествие произошло 19 марта 2020 года на улице Героев Крут. Тогда патрульные как раз заканчивали обрабатывать сообщение, поступившее на линию 102.

К полицейским обратилась женщина, которая попросила провести профилактическую работу с агрессивным нетрезвым гражданином, который выгуливает свою собаку без поводка и намордника.

Инспекторы обнаружили этого человека в дворовой территории многоэтажек. Он как раз давал команды своей собаке породы стаф, которые, конечно же, пугали людей. Полицейские сделали гражданину замечание, на что он начал нецензурно выражаться и не реагировал на их требования остановиться.

Стражи порядка сообщили, что задержат мужчину для составления административных материалов за ряд нарушений требований законодательства: появление в общественном месте в пьяном виде и выгул собаки без поводка и намордника. Однако он и дальше продолжал игнорировать требования полицейских. Во время задержания мужчина оказал сопротивление. Он не только нанес телесные повреждения одному из патрульных, но и натравил на него собаку, которая укусила инспектора за руку и бросалась на полицейских.

Согласно п. 13 ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» патрульный использовал огнестрельное оружие для обезвреживания животного, которое угрожало жизни и здоровью инспекторов и других лиц, травмировал его. В дальнейшем гражданина все же задержали. В медицинском учреждении он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Его доставили в Сумской отделения полиции. Собаку забрали сотрудники центра ухода за животными. Патрульный обратился за помощью в медицинское учреждение.

Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

Суд первой инстанции признал виновным мужчину и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года.

Патрульный, рискуя собственной жизнью и здоровьем, продолжает и дальше охранять безопасность и спокойствие граждан.

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