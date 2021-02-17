В Сумах забыли посыпать песком спуск в парк

Сегодня, 17 февраля, в 7:03 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи на ул. Герасима Кондратьева областного центра.
По предварительным данным, на спуске в городской парк на участке дороги покрытой гололедом застрял грузопассажирский микроавтобус Renault Master, который поднимался вверх.
На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники. Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости КамАЗ и двух буксировочных тросов, соединенных между собой доставили микроавтобус вверх к участку пути, откуда транспортное средство смогло самостоятельно продолжить движение.
Всего для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.