На Сумщине осудили мужчину, который убил своего отца Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 46-летнего мужчины, который лишил жизни собственного отца.

Происшествие произошло в Глухове 8 июля 2019 года. Вечером в дежурную часть полиции позвонила женщина, которая сообщила, что нашла 70-летнего соседа в его квартире на полу в крови без признаков жизни. Правоохранители, которые выехали на место, обнаружили на теле мужчины ножевые ранения.

В ходе опроса жителей дома полицейские получили информацию, что днем до гибели пенсионера к нему приходил сын. Мужчину разыскали. Сначала он отрицал свою вину, мол, ничего не помнит, потому что был пьян, а потом признался в содеянном. По его словам, на отца он обиделся, потому что тот не дал денег на выпивку. Возникла ссора, сын схватил нож и нанес не менее пяти ударов отцу в грудь. Закрыл двери и пошел домой. Впоследствии он изменил свои показания, уверял, что нанес отцу ранения, защищаясь.

Однако по результатам собранных доказательств решению суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве отца и приговорен к 9 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба обалстной прокуратуры.