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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:11138

Сумські рятувальники розповіли правила протипожежної безпеки бібліотекарям

З метою організації та проведення масово-роз’яснювальної роботи, інформування населення з питань дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності у зимовий період рятувальники проводять відповідну роботу.

Зокрема, 15 лютого 2021 року Сумський міський відділ Державної служби з надзвичайних ситуацій провели виступ у трудовому колективі КЗ СОР «Сумська обласна бібліотека дітей». Рятувальники нагадали присутнім правила пожежної безпеки у побуті та на робочому місці, при використанні газових та електроприладів, а також пічного опалення, при виявленні вибухонебезпечних предметів. Надали рекомендації щодо вимог пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей.

Для кращого засвоєння наданої інформації трудовий колектив отримав тематичні пам’ятки, а також ознайомилися із застосуванням вогнегасника.

Безпека життя та здоров’я громадян – основна цінність у діяльності співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім безпосередньої допомоги в екстремальних життєвих ситуаціях, рятувальники намагаються запобігти їм. Тому фахівці Служби порятунку і надалі проводитимуть тематичні заходи серед населення, щоб громадяни не забували про безпечну поведінку.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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