На Сумщине еще 67 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 17 февраля в Сумской области 47129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 67 человек (Белопольский р-н - 3, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 4, Ахтырка - 2, Ромны - 2, Роменский р-н - 1, Сумы - 36, Сумской р-н - 8, Тростянецкий р-н - 4, Ямпольский р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 647 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Сумы - 1, Сумской р-н - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44625 человек, из них за минувшие сутки - 155 (Белопольский р-н - 6, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 1, Глуховский р-н - 3, Конотоп - 35, Краснопольский р-н - 8, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 4, Ахтырка - 18, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Сумы - 52, Сумской р-н - 11, Шостка - 10 Ямпольский р-н - 3).