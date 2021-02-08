В Сумах стартовали всеукраинские соревнования по биатлону Сегодня, 16 февраля, в Токарях стартовали всеукраинские соревнования по биатлону cреди юношей и девушек.

В первый день индивидуальную гонку бежали юноши, которые приехали с Харьковщины, Львовщины, Киева и Сумщины. Старшие юноши 1. Сергей Супрун (Сумская область) 2. Вадим Болдесов (Харьковская область) 3. Владислав Горбащенко (Киев) Средние юноши 1. Богдан Борковский (Сумская область) 2. Даниил Редька (Сумская область) 3. Денис Редька (Сумская область) Младшие юноши 1. Александр Биланенко (Сумская область) 2. Артур Марченко (Сумская область) 3. Святослав Ершов (Сумская область) Завтра в борьбу вступят девушки.