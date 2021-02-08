Шосткинські школярі зачитали реп до 150-річчя з дня народження Лесі Українки Цьогоріч 25 лютого Україна відзначатиме 150-річчя з дня народження знаменитої поетеси Лесі Українки.

У рамках святкування український державний центр позашкільної освіти започаткував Всеукраїнський арт-челендж «Слово, чому ти не твердая криця!».

За умовами челенджу, його учасники мають записати коротке відео. Це може бути або чисельне художнє читання, або ж реп-біографія Лесі Українки. Саме у другій номінації і спробували себе вже кілька колективів Шостки. Зокрема, це вихованці театрального колективу «Дзеркало» ЦЕВу та учні ліцею.

Відеоролики вже розміщені на каналі YouTube УДЦПО. Шосткинці розраховують на перемогу і просять підтримати їхні роботи. Адже переможця визначать саме за рейтингом переглядів, пише Шостка.інфо.