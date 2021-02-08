На Сумщине арендатор вернул 47 га земли и уплатил почти полмиллиона долга По иску Конотопской местной прокуратуры Конотопским районным судом принято решение о прекращении путем расторжения договора аренды, возвращения земельного участка площадью 47 га, стоимостью 9,5 млн грн, и взыскании с недобросовестного арендатора задолженности в сумме 495 тыс. грн.

Прокуратурой установлено, что по результатам торгов в 2017 году физическому лицу на семь лет в платное пользование был передан указанный земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный за границами населенных пунктов на территории Конотопского района. Однако физическое лицо уклоняется от исполнения обязательства по договору, в том числе своевременно не платит арендную плату. Задолженность составила почти полмиллиона гривен.

Поэтому прокуратура, с целью защиты интересов государства, обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением, в настоящее время удовлетворена в полном объеме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.