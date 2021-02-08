Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:34309

На Сумщине арендатор вернул 47 га земли и уплатил почти полмиллиона долга

По иску Конотопской местной прокуратуры Конотопским районным судом принято решение о прекращении путем расторжения договора аренды, возвращения земельного участка площадью 47 га, стоимостью 9,5 млн грн, и взыскании с недобросовестного арендатора задолженности в сумме 495 тыс. грн.

Прокуратурой установлено, что по результатам торгов в 2017 году физическому лицу на семь лет в платное пользование был передан указанный земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный за границами населенных пунктов на территории Конотопского района. Однако физическое лицо уклоняется от исполнения обязательства по договору, в том числе своевременно не платит арендную плату. Задолженность составила почти полмиллиона гривен.

Поэтому прокуратура, с целью защиты интересов государства, обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением, в настоящее время удовлетворена в полном объеме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 67 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:33
Экс-глава Сумской РГА обвинил губернатора Хому в фальсификации его заявления об увольнении
Сегодня 11:19
В Сумах дали 3 года ограничения свободы мужчине, который натравил собаку на патрульного
Сегодня 10:56
В Сумах забыли посыпать песком спуск в парк
Сегодня 10:38
На Сумщине осудили мужчину, который убил своего отца
Сегодня 10:34
Сумські рятувальники розповіли правила протипожежної безпеки бібліотекарям
Сегодня 10:11
На Сумщине арендатор вернул 47 га земли и уплатил почти полмиллиона долга
Сегодня 09:34
Юная сумчанка получила награду в «Winter art fest»
Сегодня 09:04
В Сумах пройдет онлайн-концерт театра поэтической песни
Сегодня 08:10
Глава Сумской райгосадминистрации уволился
Сегодня 00:06
В Сумах стартовали всеукраинские соревнования по биатлону
Вчера 21:48
В Сумах дважды за день поймали маршрутчика под кайфом (видео)
Вчера 21:19
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На что жалуются украинцы Нацбанку
Вчера 14:10
Коронавирус на Сумщине продолжает отступать
15.02.2021 13:15
Факты, которые нужно знать про синхронный перевод
15.02.2021 13:12
Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
14.02.2021 20:50
Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
13.02.2021 08:15
Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств
12.02.2021 15:49
Міжнародні закупівлі ліків: про що мовчить МОЗ
11.02.2021 17:04
Лікар-гастроентеролог в «ОН Клінік Суми»
11.02.2021 11:11
Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено
10.02.2021 14:26
Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем
10.02.2021 14:07
Замість грошей – мішки зерна: чому мораторій на продаж землі гальмує села Сумщини
08.02.2021 13:40
Коронавирус на Сумщине отступает?
08.02.2021 12:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.