На Сумщине под колесами авто пьяного водителя погиб пьяный работник сельхозпредприятия Должностными лицами Управления Гоструда в Сумской области совершены мероприятия контроля по вопросам охраны труда на СООО «Ранок».

Основанием для проверки Гоструда стал несчастный случай со смертельным исходом. В день трагических обстоятельств работник предприятия пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения, попал под колеса автомобиля и погиб. Водитель, находившийся за рулем, также находился в состоянии алкогольного опьянения и тоже поплатился своим будущим. По решению суда он признан виновным за совершенное преступление и лишен свободы сроком на четыре года.

Причиной несчастного случая является то, что руководитель предприятия, нарушив ЗУ «Об охране труда», не обеспечил для своих подчиненных безопасные условия труда, а именно не создал на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также не обеспечил соблюдение требований законодательства относительно прав работников в области охраны труда. В результате на предприятии не функционирует служба охраны труда.

Результаты проверки подтвердили небрежность руководства к вопросам организации охраны труда на СООО «Ранок». Инспекторы труда в ходе проверки выявили ряд существенных нарушений, на основании которых было внесено предписание и направлен иск в суд.

Исковые требования Управления мотивированы тем, что в результате мероприятия контроля по соблюдению требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности были выявлены нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью работников.

Исследовав все доказательства и обстоятельства суд пришел к выводу, что исковые требования Управления Гоструда в Сумской области являются обоснованными и подлежащими удовлетворению и вынес решение применить меры реагирования в сфере государственного надзора в Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Ранок». Решение суда вступило в законную силу.