У Сумах проводять відкритий конкурс на кращу ескізну пропозицію пам’ятного знаку Героям Крут Управління архітектури та містобудування проводить відкритий конкурс на кращу ескізну пропозицію встановлення на вул. Героїв Крут пам’ятного знаку учасникам легендарного бою.

Про програму та умови проведення конкурсу розповіли на брифінгу в. о. міського голови Михайло БОНДАРЕНКО та начальник управління архітектури та містобудування Андрій КРИВЦОВ.

Михайло Бондаренко повідомив, що конкурс проводиться за ініціативою міського голови Олександра ЛИСЕНКА, враховуючи рекомендації Комісії з питань увічнення пам’яті видатних осіб та подій, у відповідності до Порядку встановлення пам’ятних знаків на території міста. Замовником конкурсу є управління архітектури та містобудування. Конкурс відкритий. Узяти участь у ньому можуть фахівці та авторські колективи Сум, області та України.

Метою проведення конкурсу є визначення кращої ескізної пропозиції з числа поданих для подальшого впровадження. Основне завдання конкурсу: засобами образотворчого мистецтва створити художню форму увічнення однієї з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українського визвольного руху 1917–1921 років.

«Уже 103 рік ми вшановуємо Героїв, які прагнули бачити свою державу соборною та вільною. За радянських часів історія подвигу 300 юнаків, які вийшли на захист незалежної України проти кількатисячної армії більшовиків, замовчувалася, але, після здобуття нашою державою незалежності, набула розголосу. Своїм життям, своїм подвигом вони подали приклад, як треба ставитися до своєї історії, держави, свого народу, – зазначив в. о. міського голови. – Пам'ять про трагічні події тих днів має бути збережено та достойно вшановано, бо народ, який забуває свою історію, втрачає свою державу. Встановлення цього пам’ятного сприятиме формуванню шанобливого ставлення до історичної пам’яті, вихованню почуття національної гордості та національної гідності».

Начальник управління архітектури та містобудування розповів, що конкурс розпочнеться 12 березня, до того триватиме інформування, що вже, власне, і відбувається.

«Для більшої відкритості конкурсу, проситимемо голову Національної спілки архітекторів України Олександра ЧИЖЕВСЬКОГО, який сьогодні перебуває в Сумах, донести відповідну інформацію до обласних осередків спілки», – сказав Андрій Кривцов.

Прийом робіт на конкурс відбудеться 26 травня з 9:00 до 17:15.

Учасниками конкурсу можуть бути окремі особи з відповідною професійною освітою (скульптор/архітектор/дизайнер/художник) або авторські колективи (далі – автор, авторський колектив), що мають у своєму складі фахівців із відповідною освітою. Автор для виконання конкурсного проєкту може сформувати авторський колектив, будучи його керівником або учасником. У складі авторського колективу можуть бути студенти навчальних закладів відповідного професійного спрямування.

Для участі в конкурсі автор (авторський колектив) має подати заявку у вигляді письмової заяви.

Андрій Кривцов зауважив, що програмою конкурсу передбачено, що втори скульптурної або іншої композиції обирають образну форму на свій розсуд, спираючися на просторові особливості обраної ділянки проєктування на вул. Героїв Крут.

«Пам’ятний знак має гармонійно вписатися в інфраструктуру вулиці, до нього повинен бути вільний доступ, щоб сумчани могли приходити, згадувати нашу історію, ті події», – зауважив Михайло Бондаренко.

Оцінюватиме роботи журі з 10 фахівців із числа членів Національної спілки архітекторів України. Національної спілки художників України, спілки дизайнерів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Призовий фонд конкурсу становить 30 тис. грн.: перше місце – 15 тис. грн.; друге місце – 10 тис. грн.; третє місце – 5 тис. гривень.

Переможець матиме переважне право на подальше розроблення проєктно-кошторисної документації.

Детальніше про конкурс можна дізнатися в управлінні архітектури та містобудування: вул. Воскресенська, 8А, каб. 4, т. 70-01-04, 70-01-02.