История Сумщины попала в скандал в новом учебнике истории Украины Из-за учебника по истории Украины для учеников 8-х классов разгорелся скандал.

В нем обнаружили откровенную пропаганду «русского мира». Например, в книге сказано, что «Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь», говорится в сюжете Сегодня.

Это школьное пособие еще не напечатали и не издали, но оно может попасть к украинским детям уже в следующем году.

Профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко — один из восьми экспертов, предоставлявших рецензии на учебник, нашел в нем множество ошибок. Особенно его возмутил отрывок о временах освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке.

«Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы», — отмечает он.

То есть украинцы — основатели городов и имевшие письменность — описываются как дикие племена.

По словам историка, учебник не проверяли на плагиат, а его в нем достаточно.

«Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы «русского мира» и концепции «Новороссии», — сказал Брехуненко.

Однако такого мнения придерживаются лишь два эксперта, читавшие будущие школьные учебники по истории. Остальные шесть специалистов не заметили недостоверных фактов, поэтому Минобразования эти учебники рекомендует.

Другие историки тоже считают такие упущения недопустимыми.

«Русские не основывали там городов. Они строили крепости для своих гарнизонов, где не было никаких городских жителей. Именно эти тезисы основания русскими украинских городов, а не крепостей из камня — эта тенденция известна со времен Советского Союза», — подчеркнул историк Александр Алферов.

В Институте модернизации содержания образования, который и проводил конкурс, назначили дополнительную проверку.

«Организовать дополнительную экспертизу этих учебников. Дополнительная экспертиза будет направлена в научные учреждения НАН, вузы. Если экспертиза будет отрицательной, мы будем просить авторов исправить все, что они максимально могут исправить», — говорит старший научный сотрудник Института модернизации содержания образования Елена Гурская.