Верховная Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости

Восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом от 17000 грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет.
За третий случай - конфискация авто, пишет Украинская правда.
Также усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.
За превышение скорости более чем на 50 км / ч - штраф увеличен с 510 до 1700 грн, за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового.
Также увеличено штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять, - с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС)
За управление транспортным средством лицом, которое лишено такого права, штраф увеличен с 510 до 20400 грн, а повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).
Нововведения вступят в силу после подписи президента и опубликовании закона.
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