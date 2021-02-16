В Сумах пьяный водитель без прав въехал в сугроб На улице Харьковской водитель такси стал очевидцем того, как водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, заехав в сугроб снега.

После этого мужчина, с явными признаками опьянения, вышел из легковушки и место происшествия оставил. Свидетель сразу же позвонил на линию 102 и сообщил о произошедшем.

Патрульные, обследуя прилегающую территорию, неподалеку обнаружили похожего гражданина. 26-летний мужчина делал вид, что он вовсе не водитель. Но он не учел, что очевидцы происшествия остались на месте и подтвердили, что именно он управлял автомобилем.

Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат положительный - 1,63 промилле. Также инспекторы установили, что мужчина не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. На него составили два административных материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.