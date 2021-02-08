Сумские биатлонистки выступили в индивидуалке на чемпионате мира После однодневной паузы соревновательная программа чемпионата мира в словенской Поклюке продолжилась индивидуальной гонкой у женщин.

Первой из украинок в этой гонке стартовала Елена Пидгрушная, получившая второй стартовый номер. Но уже на первом огневом рубеже стало ясно, что повторить идеальный стрелковый результат гонки преследования на этот раз, к сожалению, не удастся. Хотя Лена и стреляла размеренно, явно с намерением избежать ошибок, последний выстрел все-таки ушел в «молоко». На трех оставшихся рубежах Пидгрушная заработала еще три минуты штрафа и закончила длинную гонку на 43-й позиции, пишет biathlon.com.ua.

Следующую стартующую украинку пришлось ждать долго – до 64-го номера. Но именно выпускница СумГУ Юлия Джима перед стартом рассматривалась как главный шанс команды на высокий результат. Основания для этого были – Юля четыре сезона подряд добывает подиумы в индивидуальных гонках, а именно в Поклюке Джима завоевала пока единственную личную победу в гонках Кубка мира.

Первый круг вместе со стрельбой лежа, казалось, давали повод для оптимизма. Юля прошла его быстрее всех из украинок и на выходе со стадиона входила в топ-15, уступая всего 15 секунд лидерскому графику. Однако медальные надежды украинки оказались разбиты тремя минутами штрафа на первой стойке… Добавив еще один промах на заключительном рубеже, Джима финишировала лишь 32-й. Обидно, что при этом украинка также не набрала достаточно баллов, чтобы отобраться в масс-старт чемпионата мира.

А подстраховала лидеров команды уроженка Сум Анастасия Меркушина! Настя целенаправленно готовилась к этой гонке чемпионата мира и проявила себя в ней почти идеально! На огневых рубежах Настя заработала всего одну минуту штрафа, после четырех рубежей показывая седьмой график. Однако вследствие смазанной подготовки в сезоне, набрать оптимальные скоростные кондиции Насте не удалось, и до финиша она потеряла несколько позиций и в итоге финишировала 13-й.

Еще одна наша спортсменка Вита Семеренко с двумя кругами штрафа стала 41-й – нашей опытной спортсменке пока так и не удается набрать в нынешнем сезоне хотя бы один кубковый балл…

Что же до масс-старта, то от Украины в нем выступят Елена Пидгрушная и Дарья Блашко, которым набранных в спринте и гонке преследования баллов оказалось достаточно для попадания в 30 лучших чемпионата.

Ну а чемпионкой мира довольно неожиданно, как для индивидуальной гонки, стала Маркета Давидова! Чешская биатлонистка стала одной из всего лишь двух участниц гонки, обошедшихся без штрафа на всех четырех рубежах! Когда Чешская Ракета закрыта свою последнюю мишень, на финише разочарованно опустила голову Ханна Эберг, которая до того удерживала первую позицию.

Но перед последним кругом Давидова опережала шведку на 28 секунд, и эту же дистанцию сохранила до финиша. Третье место у Ингрид Тандреволд, которая, как и Эберг, ограничилась одной штрафной минутой и, заняв последнюю вакантную ступень подиума, оставила без медали австрийку Лизу Терезу Хаузер.

Лидер Кубка мира Тирил Экхофф не смогла продолжить свою медальную серию в Поклюке, с четырьмя промахами финишировав только на 23-й позиции. Этот результат обладательницы желтого биба позволил Ханнне Эберг уплотнить борьбу в тотале – после этой гонки шведка уступает норвежке всего 26 очков. А вот Марте Олсбю, лидировавшая в Кубке мира половину сезона, отодвинулась на третью строчку, замкнув сегодня двадцатку сильнейших в индивидуалке.

Любопытно завершилась борьба за Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках. Как и три года назад у мужчин, в этом сезоне будет две обладательницы МХГ. Доротее Вирер для завоевания Глобуса хватило запаса, добытого в двух первых индивидуалках сезона. А вот Лиза Тереза Хаузер может подсластить пилюлю «деревянной» медали чемпионата, став со-обладательницей МХГ.

Завтра медали чемпионата мира в этой дисциплине разыграют мужчины. Также в среду две коротких индивидуальных гонки пробегут участники четвертого этапа Кубка IBU.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Маркета Давидова (0+0+0+0) 42:27,7

2. Ханна Эберг (0+0+1+0) +27,9

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+1+0+0) +1:04,0

...

13. Анастасия Меркушина (1+0+0+0) +2:28,0

32. Юлия Джима (0+3+0+1) +4:06,4

41. Вита Семеренко (0+1+0+1) +4:39,1

43. Елена Пидгрушная (1+2+0+1) +4:55,0