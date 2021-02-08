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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:39443

Сумчанину, натравившему собаку на полицейского, дали 3 года

Заречный райсуд Сум назначил наказание местному жителю в виде 3 лет ограничения свободы в исправительном центре за причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей

В марте 2020 года двое сотрудников полиции во время патрулирования увидели гражданина, который выгуливал без поводка и намордника собаку породы «Стаффордширский терьер». Правоохранители подошли и сообщили, что он нарушает правила выгула собак. В ответ мужчина нецензурно выругался и отказался брать собаку на поводок и пошел в сторону дома. По дороге собака схватила за одежду прохожего, работники полиции это заметили и побежали останавливать правонарушителя. Мужчина с собакой начал убегать, на требования полицейских остановиться — не реагировал.

Возле первого подъезда местного жителя догнали. Он схватил полицейского за форму и несколько раз ударил полицейского в лицо кулаком. Сотрудники полиции решили применить к мужчине слезоточивый газ и он дал команду собаке «Взять!». После этого собака укусила полицейского за руку, поэтому он был вынужден применить оружие, осуществив в сторону собаки три выстрела. Хозяина собаки задержали и надели наручники, собаку отвезли в приют, а позже вернули владельцу.

Подсудимый в течение рассмотрения дела с обвинением не соглашался. Мужчина заявил, что работники полиции были агрессивно настроены, ему не представились и попросили его привязать собаку. При себе у него не было поводка, поэтому требование полицейских не выполнил, и сказал, что полиция так не работает, нецензурно выругался и пошел в сторону своего дома. По словам обвиняемого, полицейские побежали следом, у подъезда набросились и начали бить, применяли слезоточивый газ, стреляли в собаку, которая пыталась его защитить и лаяла на полицейских. В такой ситуации он вынужден был защищаться, хаотично отмахиваясь руками. Мужчина считает, что никаких телесных повреждений он никому не нанес. В то же время, у него были легкие телесные повреждения, которые ему нанесли сотрудники полиции, что подтверждается заключением эксперта.

Суд решил, что вина мужчины доказана показаниями свидетелей и другими доказательствами. Кроме того, правонарушение подтверждается видеозаписью с нагрудных камер полицейских. Также суд считает оправданным, что работники полиции применили силу и спецсредства. Обвиняемому назначили 3 года лишения свободы в исправительном центре, пишет 368.media.

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