На Сумщині шукають родичів загиблих в німецькому таборі «Шталаг 354» Керівництво Новополоцьку (Білорусь) розшукує на Сумщині родичів загиблих в роки Другої світової війни в німецькому таборі «Шталаг 354»

Серед загиблих в німецькому таборі для військовополонених і мирних громадян «Шталаг 354», який розташовувався в роки війни в селищі Боровуха в Білорусі, є уродженці Сумщини.

«Пошуковими загонами Новополоцька спільно Міністерством оборони Республіки Білорусь встановлено свідчення про уродженців регіонів України, які загинули в німецькому таборі для військовополонених і мирних громадян «Шталаг 354», що розташовувався в селищі Боровуха. Станом на сьогодні це територія сучасного міста Новополоцьк, – йдеться в листі, що надійшов на адресу Сумської облдержадміністрації. – Новoполоцький міськвиконком звертається з проханням посприяти пошуку рідних і близьких загиблих бійців, а також передачі їх контактів для можливої організації поїздки на місце загибелі і захоронення їх родичів».

У списку загиблих військовополонених значаться рядові солдати – уродженці Сумщини, які загинули в полоні в таборі «Шталаг 354»: Гайдабрус Олексій Іванович родом із с. Вири Білопільського району та Патютько Віктор Акимович із с. Осоївка Краснопільського району.

«Впевнені, що спільними зусиллями нам вдасться передати підростаючому поколінню пам'ять про трагічні сторінки історії наших братніх народів, допомогти родичам знайти безвісти зниклих захисників і увічнити їх пам'ять», – зазначив у листі перший заступник голови Новополоцького виконкому Сергій Семьоничев.