На Сумщине взяли под стражу женщину, которая убила сожителя По ходатайству Глуховского отдела Шосткинской местной прокуратуры 26-летней женщине, которая убила сожителя, решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о событии, которое произошло 12 февраля в г. Глухов. Гражданские супруги вечером употребляли спиртные напитки. Будучи изрядно навеселе, мужчина якобы начал хватать сожительницу за руки и толкать ее. Женщина схватила нож и ударила им сожителя в грудь. От полученной травмы 35-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ей грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.