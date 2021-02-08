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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:14320

На Сумщине взяли под стражу женщину, которая убила сожителя

По ходатайству Глуховского отдела Шосткинской местной прокуратуры 26-летней женщине, которая убила сожителя, решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о событии, которое произошло 12 февраля в г. Глухов. Гражданские супруги вечером употребляли спиртные напитки. Будучи изрядно навеселе, мужчина якобы начал хватать сожительницу за руки и толкать ее. Женщина схватила нож и ударила им сожителя в грудь. От полученной травмы 35-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ей грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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