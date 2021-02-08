Сумчане требуют роспуска исполкома На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета!».

«Крайне важным является поддержание конкурентности (дискуссионности, взаимоконтроля, альтернативных взглядов) в деятельности системы местного совета. Следует понимать, что исполнительный комитет является коллегиальным органом, главным назначением которого является принятие властных решений «вместо» подчиненных мэра. На заседании исполкома у городского головы лишь один голос.

Из-за непонимания этих механизмов часто исполком превращается в один из отделов городского головы.

Это случается, как правило, за счет включения в его состав служащих совета (подчиненных городского головы) - руководителей исполнительных органов, директоров школ, заведующих садиков, руководителей учреждений здравоохранения. Иногда можно встретить исполкомы, которые полностью сформированы из служащих совета. Не редки случаи подчинения воле городского головы депутатов совета. Такое воздействие происходит несколькими способами - принятие депутатов или их родственников на работу в исполнительные органы, муниципальные учреждения и предприятия, бизнес депутатов на бюджетных средствах (поставка товаров, работ или услуг за средства бюджета или коммунальных предприятий), получение депутатами или их родственниками земельных участков, имущества. Иногда подчинение депутатов (разрушение конкурентности ветвей власти) происходит через прямой подкуп. Понятно, что работа такого исполкома является прогнозируемой, а его решения превращаются в легализации замыслов городского головы. Таким ситуации заседание исполкома является бесдискуссионным, проходят быстро, а иногда формально. Такая ситуация крайне опасна для системы сдержек и противовесов, которую должны выполнять три ветви местного самоуправления.

Именно из-за такой ситуации в городе произошла ситуация, когда исполком принял крайне тяжелое решение о повышении тарифов без общественных слушаний и открытости составляющих новых тарифов на перевозку пассажиров в частном маршрутном транспорте. Имеем ситуацию, когда тарифы вовсе не соответствуют качеству пассажирских перевозок.

Исполком провел заседание за 5 минут по данному вопросу, практически все члены исполкома проголосовали «За». Ни у одного из членов исполнительного комитета не было никаких вопросов. Никто из членов исполнительного комитета вовсе не ознакомился с составляющей тарифа, и никто не имел информации о пассажиропотоке в городе Сумы - что необходимо для принятия данного решения. Практически все члены исполкома проголосовали «За», что наталкивает на разные мысли.

Городу не нужен такой исполком, городу нужен исполком который взвешенно будет принимать решение, тем более такие, как повышение тарифов.

Поэтому прошу поддержать петицию и вынести на рассмотрение городского совета вопрос о роспуске исполкома города Сумы», - пишет автор петиции Плаксиенко Евгений Игоревич.

По состоянию на 16 февраля петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.