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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:551112

В Сумах 5 лет не могут установить светофор на аварийном участке

В Сумской мэрии снова пообещали «принять действенные меры по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода».

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка светофора на перекрестке улицы Г. Кондратьева и поворотом на улицу Лебединская, у областной детской стоматологической больницы».

«Жители района, который быстро увеличивается по количеству проживающих семей, обращаются за помощью в решении насущной проблемы. С увеличением населения растет и количество автовладельцев, что в свою очередь вызывает большое количество аварий на перекрестке улицы Герасима Кондратьева и поворотом на улицу Лебединская, у областной детской стоматологической больницы, что понятно и логично. Однако, движение на данном перекрестке остается нерегулируемым: перекресток оборудован только пешеходными переходами. За последнее время на пешеходном переходе от остановки «Сумской национальный аграрный университет» до супермаркета «АТБ» произошло несколько ДТП с серьезными последствиями.

Возникает необходимость обеспечить надлежащий уровень безопасности жителей микрорайона. Особенно остро стоит вопрос безопасности детей, посещающих школу №1 и детский сад №5, которые приезжают на лечение в областную детскую стоматологическую больницу, студентов, которые учатся в университете.

Предлагаем решить вопрос путем установления светофора на данном перекрестке. Хотим отметить, что на поданную в 2016 году петицию (https://cutt.ly/eh8Mhcd) был получен ответ: «Сообщаем, что согласно информации проведенного анализа Управление патрульной службы г. Сумы не возражает против установления светофорного объекта по ул. Г.Кондратьева, 181».

В связи с тем, что титульным списком средства на установку светофора по данному адресу на 2016 год не предусмотрено, управление обратилось к планово-бюджетной комиссии и комиссии по ЖКХ с просьбой включить данный светофор в титульный список.

Таким образом, согласно протоколу №24 заседания планово-бюджетной комиссии от 21 июля 2016 года, было поддержано вопрос выделения 600 тыс. грн на выполнение комплекса работ по строительству светофора на пешеходном переходе в районе Сумской областной детской клинической поликлиники по ул. Г.Кондратьева, 179 в бюджете 2017 года». Однако, средства не были выделены и светофор не был установлен.

Просим Вас установить светофор в 2021 году».

Ответ на электронную петицию:

«По информации, предоставленной Управлением патрульной полиции в Сумской области, учитывая интенсивность движения и состояние аварийности, назрела необходимость строительства светофорных объектов на отдельных участках улиц города, в том числе и на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Герасима Кондратьева в районе дома № 181 (примыкание выезда с ул. Лебединской).

Учитывая вышеизложенное, учитывая актуальность и важность данного вопроса, Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета в текущем году будут приняты действенные меры по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Герасима Кондратьева (район дома № 181, примыкания выезда с ул. Лебединского) светофорным объектом».

Ждемс…

Общество
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