На Сумщине в трети кафе и ресторанах нашли нарушения противоэпидемических требований На Сумщине за неделю работниками Госпродпотребслужбы проверено 476 объектов относительно соблюдения противоэпидемических требований.

По результатам проверки было выявлено 85 нарушений, составлено 28 протоколов и вынесено 77 предписаний и предложений. Меры контроля противоэпидемических требований в условиях карантина проводили 8-14 февраля.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, наибольшее количество проверенных объектов - объекты продовольственной торговли. Во время 137 проверок в 13,1% зафиксировано нарушение. Максимальная доля нарушений противоэпидемических требований - в заведениях общественного питания. Процент выявленных нарушений составляет 37,5% от проверенных объектов. Меньше нарушений выявлено в учреждениях образования - 11,1%.