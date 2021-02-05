В Сумах штурмовали Ковпаковский райсуд В Сумах прошли очередные тактико-специальные учения судебных охранников.

Учения проходили на базе Ковпаковского районного суда г. Сумы. Чтобы не создавать неудобства участникам судебного процесса, занятие было решено провести в нерабочее время судебного учреждения.

Сначала охранники Фемиды совместно с патрульными полицейскими отработали действия в случае нарушения общественного порядка на территории суда, а затем прослушали содержательное лекционное занятие специалистов взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции о различных типах взрывоопасных предметов и способы их обезвреживания.

Подводя итоги этих учений, организаторы отметили, что такие тактико-специальные занятия необходимо проводить и в дальнейшем, ведь участники получают новые и закрепляют уже приобретенные навыки слаженной командной работы по охране и обеспечению безопасности объектов и учреждений судебной власти.