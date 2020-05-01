В Сумах в деле несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании, не состоялись судебные дебаты Сегодня, 15 февраля, должны были состояться судебные дебаты в деле по обвинению 16-летнего (в день преступления) Владислава Кривошея в изнасиловании и нанесении средних телесных повреждений 23-летней Ирине Челомановой.

Однако дебаты не состоялись, заседание в который раз перенесли. Об этом в Фейсбуке написала сама пострадавшая. Напомним: суд проходит в закрытом режиме.

«Парад абсурда

Сегодня должны были состояться дебаты. Но по классике жанра, защитник обвиняемого Кривошея придумал что-то новое, потому что в очередной раз у них поменялась стратегия защиты, а точнее, с его слов, только сегодня она у них появилась. То есть он почти 2 года ходил на заседание не понятно зачем. В момент подачи обвинением доказательств видео и письменных все в один голос кричали, что претензий нет и их можно подшить в дело. Но сегодня, В ДЕНЬ ДЕБАТОВ, у них появились сомнения в экспертизе и они просят вызвать эксперта для разъяснения.

Что касаемо обвиняемого, он вспомнил все и решил дополнить свои показания,и начал рассказ со слов «я хотел пошутить».

Стоит заметить, что в этом деле уже было больше 30 заседаний, половина из которого были отложены по вине стороны защиты, которая продолжает злоупотреблять «правом на защиту»!

Следующее заседании состоится 18 февраля в 16:00», - написала она.