В Сумах в деле несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании, не состоялись судебные дебаты

Однако дебаты не состоялись, заседание в который раз перенесли. Об этом в Фейсбуке написала сама пострадавшая. Напомним: суд проходит в закрытом режиме.
«Парад абсурда
Сегодня должны были состояться дебаты. Но по классике жанра, защитник обвиняемого Кривошея придумал что-то новое, потому что в очередной раз у них поменялась стратегия защиты, а точнее, с его слов, только сегодня она у них появилась. То есть он почти 2 года ходил на заседание не понятно зачем. В момент подачи обвинением доказательств видео и письменных все в один голос кричали, что претензий нет и их можно подшить в дело. Но сегодня, В ДЕНЬ ДЕБАТОВ, у них появились сомнения в экспертизе и они просят вызвать эксперта для разъяснения.
Что касаемо обвиняемого, он вспомнил все и решил дополнить свои показания,и начал рассказ со слов «я хотел пошутить».
Стоит заметить, что в этом деле уже было больше 30 заседаний, половина из которого были отложены по вине стороны защиты, которая продолжает злоупотреблять «правом на защиту»!
Следующее заседании состоится 18 февраля в 16:00», - написала она.
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