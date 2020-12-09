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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:39303

У Сумах пройде благодійний театральний майстер-клас

Вже цієї суботи, 20 лютого, у Сумах пройде благодійний майстер-клас «Стань видимим».

Всі зібрані кошти підуть на проєкт «Химери. Ми є». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала сумська акторка та режисера Тетяна Нянькіна.

«А я обіцяю вибуховий майстер клас і дуже теплі дві години.

Кількість місць через карантинні обмеження дуже невеличка, але моє бажання працювати з вами неосяжне», - написала вона.

Благодійний внесок 100 грн. Попередній запис за тел. 066-201-18-46.

Більше про проєкт «Химери. Ми є» тут.

Общество Анонс Мастер-класс Театр Нянькины
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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