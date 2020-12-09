У Сумах пройде благодійний театральний майстер-клас

Всі зібрані кошти підуть на проєкт «Химери. Ми є». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала сумська акторка та режисера Тетяна Нянькіна.
«А я обіцяю вибуховий майстер клас і дуже теплі дві години.
Кількість місць через карантинні обмеження дуже невеличка, але моє бажання працювати з вами неосяжне», - написала вона.
Благодійний внесок 100 грн. Попередній запис за тел. 066-201-18-46.
Більше про проєкт «Химери. Ми є» тут.
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