У Сумах пройде благодійний театральний майстер-клас Вже цієї суботи, 20 лютого, у Сумах пройде благодійний майстер-клас «Стань видимим».

Всі зібрані кошти підуть на проєкт «Химери. Ми є». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала сумська акторка та режисера Тетяна Нянькіна.

«А я обіцяю вибуховий майстер клас і дуже теплі дві години.

Кількість місць через карантинні обмеження дуже невеличка, але моє бажання працювати з вами неосяжне», - написала вона.

Благодійний внесок 100 грн. Попередній запис за тел. 066-201-18-46.

Більше про проєкт «Химери. Ми є» тут.