В Сумах провели чемпионат области по жиму лежа

Чемпионами в своих весовых и возрастных категориях стали: Александр Макеев (Сумы), Владимир Скорик, Ольга Резник, Анна Курган, Елизавета Мирошниченко, Екатерина Поцелуева (Глухов), Наталья Иванова, Екатерина Крапивная, Александр Пугаев, Денис Стожок (Кролевец), Павел Шайденко, Давил Золотарев (Глухов), Дмитрий Гагин, Иван Колтаков (Глухов), Дмитрий Лобода (Кролевец),Юлия Горева, Анна Рыкун, Анна Гуляева, Антон Павлов (Кролевец), Олег Жижневский (Кролевец), Игорь Иванченко (Глухов), Денис Коноваленко (Кролевец), Александр Боровик, Егор Филипенко, Максим Кардашов (Путивль), Богдан Кириченко (Глухов), Илья Шепилов, Юрия Пусь (Глухов), Андрей Жлобко, Иван Великодный, Дмитрий Шовкун, Андрей Кириченко (Глухов), Алексей Бирюков, Александр Бурма (Кролевец), Сергей Широких, Александр Бондарь, Виктор Калашник, Олег Туляков, Максим Щироких, Максим Дзюба (Кролевец), Павел Джураев (Кролевец), Владимир Колтаков (Глухов), Иван Гурин (Кролевец), Александр Боровик,