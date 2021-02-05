26 февраля созывается пятая сессия Сумского областного совета восьмого созыва Соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Виктор Федорченко сегодня, 15 февраля.

Пленарное заседание пятой сессии начнется 26 февраля в 10.00 в помещении административного здания Сумского областного совета.

На рассмотрение выносятся изменения в областных программ и ход их выполнения, изменения в сети территорий и объектов природно-заповедного фонда области, кадровые и имущественные вопросы. Также будут рассмотрены изменения в регламент работы областного совета и в состав постоянных комиссий областного совета. Будут вынесены вопросы о президиуме областного совета восьмого созыва, отчет о выполнении плана работы областного совета на 2020 год и план работы областного совета на 2021. Также на повестке дня и другие вопросы.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений по указанным вопросам заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета будут проведены по отдельному графику, пишет сайт облсовета.