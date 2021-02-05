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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:20183

Пытаясь найти работу в Германии, житель Шостки потерял 24 тыс. грн

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратился 31-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что нашел на известном Интернет-ресурсе объявление о трудоустройстве за рубежом. С помощью мессенджера связался с автором объявления и договорился с ним о сотрудничестве, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Почти три месяца продолжались переговоры с агентом, который запросил за свои услуги по трудоустройству в Германии, переезд и аренду жилья за границей более 24 000 гривен предоплаты. Деньги шосткинец перечислил на указанный номер банковской карты, однако ожидаемая работа откладывалась под различными предлогами. Человек, который пообещал его трудоустроить, объяснял задержки карантином, погодными условиями, неисправным транспортом и т.п. В конце - концов, «агент» совсем перестал выходить на связь.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника.

Правоохранители призывают граждан проверять информацию о агентов и фирм-посредников, которые обещают трудоустройство за границей:

- фирма должна быть зарегистрирована и иметь офис и сайт, где содержится информация о ней;

- фирма должна иметь лицензию Минсоцполитики Украины (проверить ее можно на сайте Минсоцполитики) - лицензия предоставляется на трудоустройство исключительно в одной стране;

- между фирмой и клиентом обязательно должен быть заключен договор о предоставлении услуг оплата за услуги через банк / чек / квитанцию / счет.

- трудовой договор должен быть заключен на понятном для вас языке (украинском или русском);

- фирма должна иметь исчерпывающую информацию о работе (позвонить и узнать, действительно ли есть необходимые вакансии);

- фирма должна предоставлять консульству / посольству только правдивую информацию о работе и заработной плате, на которую соглашались клиенты.

Досуг
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