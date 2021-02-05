Сумской прокурор посетил СИЗО Начальник отдела Сумской областной прокуратуры посетил СИЗО.

В пятницу, 12 февраля, начальник отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам, других мер принудительного характера в местах не свободы, а также пробации Сумской областной прокуратуры Леонид Огороднийчук посетил государственное учреждение «Сумской следственный изолятор».

Во время визита прокурор в сопровождении руководства учреждения совершил обход территории, проверил коммунально-бытовые условия осужденных и лиц, заключенных под стражу, совершил обход административного здания и режимного корпуса учреждения, в ходе которого были осмотрены КПП, помещение дежурной части, пост видеонаблюдения, следственные кабинеты, комнаты приема передач и выдачи посылок и бандеролей, комнаты длительных и краткосрочных свиданий, приемное отделение, помещение швейной мастерской, пищеблок учреждения, отделение по хозяйственному обслуживанию СИЗО, медицинскую часть, камеры режимного корпуса учреждения и производственную мастерскую.

Жалоб от осужденных и лиц взятых под стражу на незаконные действия со стороны работников учреждения и на состояние коммунально-бытового обеспечения не было, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.