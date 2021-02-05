Сумчанин, который набросился на бабушку с ножом, приговора суда будет ждать за решеткой По ходатайству Сумской местной прокуратуры 28-летнему мужчине, который набросился с ножом на свою бабушку, решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Установлено, что 12 февраля в г. Сумы бабушка принесла пакет с продуктами своему внуку. Открыв дверь, молодой человек схватил старушку за руку и пытался затащить ее в квартиру. В его руках был нож, которым он нанес потерпевшей множественные телесные повреждения, после чего столкнул с лестницы. Медиков и полицию вызвали соседи, которые услышали подозрительный шум в подъезде. Жизни 73-летней пенсионерки угрозы нет.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.