Как сумчанам узнать, кто их депутат горсовета? Обратиться к депутату Сумского горсовета еще никогда не было так легко.

Есть что сказать своему депутату? Готовы менять свой город, район или улицу вместе со своим представителем в городском совете?

Сумская платформа реформ разработала решение при поддержке Pact Ukraine и программы «Приєднуйся!», которое поможет узнать, кто именно является депутатом по вашему округу, как он голосует за решение в пределах Общественной карты реформ, а также каким образом с ним можно связаться - по телефону, по почте, в Viber или посещением приемной.

Узнавайте, кто ваш депутат, следите за его деятельностью, меняйте Сумы к лучшему.