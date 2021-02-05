У Сумській області визначені 10 кращих безпечних туристичних об’єктів Визначено переможців всеукраїнського конкурсу «#SafeTravels Contest».

Конкурс був організований Національною туристичною організацією України на засадах партнерства з метою сприяння реалізації Глобальної ініціативи WTTC «SafeTravels» і зменшення негативних наслідків поширення пандемії COVID-19 на сферу туризму та гостинності України

У Сумській області визначені 10 кращих безпечних туристичних об’єктів, представникам яких вручені відповідні сертифікати та презентаційні набори, а саме:

- Музейно-виставковий центр «Тростянецький»;

- Торгівельно-розважальний центр «Мануфактура»;

- Готель «Reikartz Суми»;

- Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького;

- Фірмовий магазин Сумської сироварні O' bereg;

- Прем'єр готель «Шафран»;

- Готельно-ресторанний комплекс «Старий млин» (Недригайлів);

- Національний заповідник «Глухів»;

- Музей кролевецького ткацтва;

- Ресторан «Старий Млин» (Суми).

Використання спеціально визначеного знаку «SafeTravels» дозволяє туристам впізнавати локації, атракції та компанії по усьому світу, як такі, що декларують та підтверджують дотримання Протоколів безпечних подорожей WTTC та Положень та умов Штампу безпечних подорожей в Україні.