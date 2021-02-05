Экс-ректор СумГУ стал главой ученого совета вуза В СумГУ выбрали руководство ученого совета.

12 февраля состоялось первое заседание ученого совета Сумского государственного университета в новом составе, в котором она будет работать следующие пять лет.

На заседании было избрано руководство коллегиального органа управления: глава ученого совета - советник ректора СумГУ Анатолий Васильев, который до этого возглавлял вуз более 15 лет, заместитель - Дмитрий Цыганчук, директор департамента по работе с персоналом и подготовке научно-педагогических кадров.

Далее ученый совет рассмотрел вопрос состояния финансового обеспечения университета, принял годовой финансовый отчет и финансовый план на 2021 год.