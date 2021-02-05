Ночью в Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля (видео) Сегодня, 15 февраля, в 1:03 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВМW по ул. Ивана Выговского в Сумах.

О пожаре сообщил водитель. По его словам, он сначала почувствовал запах газа, а потом увидел дым, выходивший из капота. На место происшествия были направлены отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены моторный отсек и бампер автомобиля. В 1:12 пожар был локализован и не допущено распространение огня на салон, в 1:34 ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.