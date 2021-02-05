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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:16768

Сумская хоккеистка вышла замуж в День Святого Валентина

Воспитанница СДЮШОР «Динамо» и МСК «Сумчанка» Ольга Куровская, которая выступает за ХК «Минск», вышла замуж 14 февраля.

Об истории их любви рассказала главный тренер «Сумчанки» Светалана Макаева.

«Вот и ещё одна наша воспитанница обрела семейное счастье.

Олечка Куровская: воспитанница СДЮШОР «Динамо» (тренеры Кукарина Н.А. и Ткач Н.В.), игрок «Сумчанки» и сборной Украины, ныне игрок ХК «Минск».

Олечка и Денис, поздравляю вас!

Интересная история любви нашей пары: они познакомились на хоккейном турнире в Шостке, когда им было по 15 лет! Это была любовь с первого взгляда...

Оля вернулась домой в Сумы, Денис обратно в Минск. И дальше были звонки, переписка, короткие встречи, но больше всего расставаний. За это время они сумели не только сохранить свои чувства, но пройти все испытания для того, чтобы быть вместе.

Дорогие Олечка и Денис, вы доказали нам, взрослым, что никакие разлуки и расстояния не помеха, если любовь настоящая.

С удивлением и восхищением наблюдала все эти годы за вами, радовалась каждой возможности для вас встретиться и видела как ты, Олечка, скучала в разлуке. Денис, я тебе благодарна, что ты всегда с пониманием относился к Оле, ждал ее переезда в Минск. Вот такого понимания и взаимоуважения маловато в отношениях молодежи. У вас получилось построить на этих принципах свою совместную жизнь.

Относитесь друг к другу так же бережно, как у вас получалась все эти годы. Потому что именно таких примеров в нашей жизни сейчас не хватает.

Наконец-то свершилось», - написала она.

Спорт
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