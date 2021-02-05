Чиновник обвинил главу Сумского облсовета в коррупции Начальник управления имуществом Сумского облсовета Дмитрий Нагорный распространил в Фейсбуке открытое обращение к главе облсовета Виктору Федорченко.

«Уважаемый Виктор Михайлович, вспомните, пожалуйста, сколько раз я Вам пытался растолковать, что Вы уже не бизнесмен, Ваши действия на посту главы должны быть в пределах Ваших полномочий согласно действующему законодательству, и Вы, уважаемый, как должностное лицо органа местного самоуправления 1-й категории, по подследственности под бдительным оком НАБУ с момента объявления результатов голосования за Вашу кандидатуру!

И что мы имеем?!

Поверить не могу своим глазам!

Неужели на официальном сайте Сумского областного совета зафиксировано преступление, а именно - намерение завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору между главой областного совета Федорченко В.Н. и должностными лицами ОАО «Сумбуд»?

Глава областного совета, злоупотребляя служебным положением, вмешивается в работу коммунального предприятия, определяет подрядчиком выполнения ремонтных работ в КНП «СОЦЕМД и МК» фирму ЗАО «Сумбуд», и поскольку в статье говорится о начале выполнения работ в течение недели то обусловлена схема заключения договора и завладения бюджетными средствами в обход тендера?

Виктор Михайлович, я так понимаю, с девизом «В ж...пу ваш Бюджетный Кодекс» можем добавить в то же место и «Закон о публичных закупках»?

Тогда уже не стесняйтесь, давайте уж пусть ваша компания ООО «БВКК «Федорченко» получает все подряды, минуя тендерные процедуры!

Все, в том числе и я задавал себе вопрос - зачем успешному бизнесмену должность главы областного совета?!

Думаю теперь всем все понятно...

И также понятно, зачем ликвидировать Управление имуществом...», - написал он.