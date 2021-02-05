Жителям Сумщины предлагают электроэнергию в рассрочку Жители Сумщины, которые не имеют возможности вовремя и в полном объеме заплатить за электроэнергию, предлагают рассчитаться поэтапно.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь ООО «Энера Сумы» Наталья Гончарова.

По ее словам, «Энера Сумы» всегда идет навстречу потребителям. Если клиенты не имеют возможности своевременно и в полном объеме оплатить счет, им предлагают рассчитаться за электроэнергию поэтапно, то есть реструктуризировать свой долг. Стороны по взаимному согласию заключают договор о реструктуризации задолженности и оформляют график ее погашения, который является приложением к договору.

«Если у клиента возникает задолженность, и он не может ее сразу погасить, общество предлагает оформить договор о реструктуризации задолженности сроком на 3 месяца, - отметила Наталья Гончарова. - Для этого необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов ООО «Энера Сумы» в вашем районе, написать заявление и подать необходимые документы. В частности, копии паспорта и идентификационного кода, справки о составе семьи и доходе каждого члена семьи за последние 6 месяцев. Если заключением договора занимается уполномоченное лицо, также нужна доверенность, оформленная надлежащим образом. Обращаем внимание, что заключение сторонами и соблюдение потребителем согласованного графика погашения задолженности не освобождает потребителя от текущих расчетов».