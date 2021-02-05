На Сумщине сообщено о подозрении главе сельсовета, которая организовала фейковые выборы Сообщено о подозрении главе сельского совета, которая организовала деятельность фиктивной избирательной комиссии на Сумщине.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 12 февраля сообщил о подозрении главе сельского совета, которая организовала деятельность фиктивной участковой избирательной комиссии. В препятствовании законном волеизъявлению местных жителей подозреваются также еще четыре человека, которые принимали участие в создании и работе фиктивной участка (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.157 УК Украины).

По данным следствия, глава сельского совета, не поддерживая присоединение с. Сосновка к Поповской территориальной громаде, организовала незаконное проведение местных выборов. К своей противоправной деятельности руководительница села привлекла еще четырех односельчан, среди которых глава и секретарь предыдущей избирательной комиссии, которые способствовали получению необходимой документации, а также глава и секретарь вновь созданной комиссии, обеспечивающих работу фиктивного участка.

25 октября 2020 года в с. Сосновка Конотопского района параллельно начали работу два избирательных участка с идентичными номерами. При этом один участок официально зарегистрирован, а другой не имел никаких полномочий на местных выборах 2020 года. Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняло 379 человек.

Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.